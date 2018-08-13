СМИ: страховщики хотят ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО

В СМИ появилась информация о том, что Российский союз автостраховщиков хочет лимитировать срок обращения за выплатой по ОСАГО. Согласно последним данным, этот период рекомендуют ограничить пятью днями.

Отмечается, что страховые компании намерены таким методом бороться с мошенниками, которые зачастую используют возможность сообщения об убытке через весьма длительный срок после аварии. Дело в том, что с течением времени разобраться во всех нюансах случившегося ДТП становится все сложнее, сообщает издание "Ведомости".

Именно поэтому представители РСА обратились к Министерству финансов РФ с просьбой ввести пятидневный срок, в ходе которого о происшествии следует сообщить страховщикам.