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В Самаре около 700 людей выступили против повышения пенсионного возраста

13 августа 2018, 01:00 [ «Аргументы Недели» ]

В Самаре около 700 людей выступили против повышения пенсионного возраста
globallookpress.com

В Самаре прошел митинг против повышения пенсионного возраста. В сквере «Родина» собралось около семи сотен человек.

Люди приняли резолюцию, в которой были сформулированы все предложения и требования к органам исполнительной и законодательной власти. Также вместе с отменой повышения пенсионного возраста в резолюции содержится требование полного возврата всех льгот пенсионерам. Еще было предложение создавать больше рабочих мест для молодежи и людей старшего возраста, как пишет Ридус.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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