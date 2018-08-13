В Самаре около 700 людей выступили против повышения пенсионного возраста

В Самаре прошел митинг против повышения пенсионного возраста. В сквере «Родина» собралось около семи сотен человек.

Люди приняли резолюцию, в которой были сформулированы все предложения и требования к органам исполнительной и законодательной власти. Также вместе с отменой повышения пенсионного возраста в резолюции содержится требование полного возврата всех льгот пенсионерам. Еще было предложение создавать больше рабочих мест для молодежи и людей старшего возраста, как пишет Ридус.