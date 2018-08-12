Один из бывших ведущих информационно-развлекательной программы «Взгляд» Александр Политковский прокомментировал озвученную своим коллегой Дмитрием Захаровым версию об убийстве Владислава Листьева.

Журналист Дмитрий Захаров, ранее работавший корреспондентом и ведущим программы «Взгляд», заявил о причастности российского олигарха Бориса Березовского к убийству популярного журналиста, телеведущего, генерального директора телеканала «ОРТ» Владислава Листьева. По мнению Дмитрия Захарова, поводом для убийства Листьева стал введенный на ОРТ мораторий на рекламу, из-за которого Березовский лишился около четверти миллиарда долларов.

Александр Политковский не согласился с предположением своего коллеги, назвав его версию сомнительной.

«Решение не давать больше рекламу на телеканале принимал не Листьев. Это было решение совета директоров. Поэтому стрелять в Листьева – это все равно что стрелять в телевизор», - заявил Политковский.

Владислав Листьев был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома. Его убийство до сих пор не раскрыто, сообщает РИА Новости.