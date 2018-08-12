В Ленинском округе Иркутска прошла акция «Узнай свой ВИЧ-статус»
12 августа 2018, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]
Акция «Узнай свой ВИЧ-статус» в третий раз прошла в Ленинском округе Иркутска.
За два года в акции приняли участие 200 жителей Ново-Ленино, у троих был выявлен ВИЧ-статус. Диагностические экспресс-тесты, которые используются во время массовых акций, отличаются высокой степенью чувствительности и специфичности. Их результат сообщают уже через 15-20 минут после прохождения, пишет Телеинформ.
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