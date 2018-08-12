В Подмосковье за пять лет построят почти 200 школ
12 августа 2018, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]
Почти две сотни новых школ построят в регионе за пять лет. Об этом сообщают эксперты. Ранее было построено около четырехсот детсадов, а теперь хотят увеличить количество школ.
Также, как пишет сайт Подмосковье сегодня, в области построили двадцать два новых путепровода над железной дорогой.
Раньше, добавляют эксперты, там невозможно было проехать.
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