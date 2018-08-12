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ДТП в Клину: есть погибшие
12 августа 2018, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]
В городском округе Клин Московской области на трассе произошло столкновения трех автомобилей. Погибли два человека.
ДТП произошло на 540 километре автодороги А-108 Волоколамско-Ленинградского направления. В результате автоаварии погибли два человека. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
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