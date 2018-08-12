Эксперт рассказал о необходимости исследования причин депрессии

Психолог рассказал, сколько времени займет полное исследование причин и развития депрессии. Он объяснил, что теперь ученые могут приступить к исследованиям происхождения изменений в человеческом мозге, которые приводят к депрессии.



Важно понять каким образом начинается депрессия, врожденное ли это заболевание или приобретенное и в какой момент включается такая работа мозга. Эксперт подчеркнул, что эти исследования могут занять много времени, как сообщает НСН.