В ближайший час в Подмосковье ожидается гроза с ветром

На Подмосковье надвигается гроза. В ближайшие часы в столичном регионе ожидается гроза с сильным ветром, предупредили в региональном главке МЧС. Спасатели рекомендуют переждать непогоду в укрытии.

«В ближайший час с сохранением до 22 часов 12 августа местами в Московской области ожидается гроза с дождем. При грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Прогноз погоды предоставлен федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», - сообщили спасатели.

Специалисты советуют переждать непогоду в капитальном укрытии и не выходить на улицу без необходимости. Автомобилистам спасатели напоминают, что вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. В связи с этим во время грозы рекомендуется припарковаться, избегая при этом оставлять машину под деревьями, рекламными щитами и прочими слабо укрепленными конструкциями.