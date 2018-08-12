В Крыму прокомментировали остановку работы пункта пропуска Украиной

Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе прокомментировал внезапную приостановку работы украинского контрольно-пропускного пункта «Каланчак» на границе с Крымом. На Украине приостановил работу один из пунктов пропуска в Крым

Ранее украинский пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом приостановил свою работу. С украинской стороны поступает разноречивая информация. По одним сведениям, на пункте пропуска отключилось электропитание. По другой информации, это акция, целью которой является отказ граждан Украины от поездки в Крым.

«Они пытаются остановить своих граждан. Это направлено против граждан Украины. Все больше граждан Украины приезжают в Россию, в том числе в Крым. люди своими глазами видят, что здесь происходит. и это отличается от официальной версии украинских властей, которые хотят, чтобы как можно меньше граждан Украины понимали, что происходит в Крыму на самом деле», - заявил глава ОП Крыма Григорий Иоффе.

Тем не менее, министерство курортов Крыма приводит статистику, согласно которой, украинцы составляют около 10% всего турпотока в республике, и количество посещающих Крым граждан Украины ежегодно растет, сообщает ТАСС.