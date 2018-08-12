Коллега Влада Листьева назвал имя убийцы телеведущего

Самое резонансное преступление современной России – убийство телеведущего Влада Листьева до сих пор остается нераскрытым. Его бывший коллега, соведущий популярной программы «Взгляд» Дмитрий Захаров назвал имя убийцы 38 летнего журналиста и кумира поколения.

Владислав Листьев не стало 1 марта 1995 года. Стреляли в него прямо в подъезде собственного дома на Новокузнецкой. Одна пуля попала в предплечье, вторая - в голову. Киллерам удалось скрыться. Дмитрий Захаров уверен, Листьева убили из-за денег, а заказчик - Борис Березовский. Об этом он рассказал в программе «Встретились – поговорили» портала mixtv.

Все это проихошло, когда стало понятно, что доход на телевидении от рекламы колосальны. Уже в то время средний годовой бюджет на метровом канале был больше четверти миллиарда долларов. Кроме того, в эфир выходили заказные материалы, за подобные сюжеты коммерческие организации и некоторые политические партии охотно и много платили. -

"Владу начинают звонить и угрожать, с требованием отменить мораторий. Но он это сделать не мог, потому что это решение принималось не им. Тотальная глупость Влада заключалась в том, что ему нужно бежать в прокуратуру, ФСБ и требовать обеспечить охрану. Но он был настолько уверен в своей неприкасаемости, что этого не сделал. Процента с этой четверти миллиарда лишался всем нам хорошо известный человек, которого нашли повешенным в Лондоне. То есть это было настолько очевидно, что расследовать, собственно, было нечего. Но коль скоро он был другом Татьяны Дьяченко, то есть дочери Ельцина, понятно, что даже такое ему сошло с рук», — рассказал Дмитрий Захаров, имея ввиду Бориса Березовского.

Дмитрий Захаров был одним из соведущих программы «Взгляд», наряду с Листьевым, Любимовым и Политковским. И хотя он покинул проект и начал делать свою авторскую передачу, с Владом до последнего поддерживал дружеские отношения. Захаров считает, что несмотря на то, что Листьев был первым гендиректором ОРТ, должность эта была номинальной, а сам журналист никогда не был сильным менеджером, да и не решал ничего.

«Надо понимать кем был Владик Листьев. Во время учебы в МГУ он был спортсменом, бегуном, стайером. По жизни он был бабником, любителем выпить, тем кого называют словом раздолбай. Иногда он мог исчезнуть на неделю другую, что приводила Анатолия Григорьевича Лысенко в бешенство, потому что у него случился очередной роман или он ушел в загул с какими-то друзьями. Характеризовать Листьева, как предпринимателя способного управлять каналом, - это просто смешно. Его поставили в качестве номинальной фигуры, зампредседателем», — рассказал об истинном положении ел в руководстве ОРТ Захаров.

Телеведущий хорошо помнит день, когда убили Влада Листьева. Он вместе с другими журналистами всю ночь простоял у подъезда его дома, не силах поверить в то, что трагедия случилась на самом деле. Осознание пришло позже, а заодно и понимание, кто виновен в смерти друга.