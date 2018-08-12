В Питере мать Ольги Бузовой стала жертвой ограбления

Мать известрой телеведущей и певицы Ольги Бузовой стала жертвой ограбления. Из Питерской квартиры Ирины Александровны вынесли деньги и ценные вещи на сумму более 6 миллионов рублей.

Воры залезли в окно элитной квартиры на набережной реки Карповка, которую матери подарила любящая теледива, и украли 9000 евро, 10000 долларов и ювелирные украшения. Как пишет Telegram-канал Mash, пострадавшая оценила ущерб в 6 199 163 рублей. Разыскать преступника по горячим следам не удалось. Возбуждено уголовное дело.