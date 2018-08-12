Все сбережения россиян и вклады в банках под угрозой, считают эксперты

По прогнозам экспертов, к концу текущего года все сбережения россиян, которые хранятся на счетах в российских банках, могут если не сгореть полностью, то существенно обесцениться. И процесс этот уже идет полным ходом.

Основная причина – рост курса доллара по отношению к рублю. Недавно США объявили о новых санкция против России, и они будут более существенными. К тому же есть большая вероятность, что нашу страну могут объявить государством, спонсирующим терроризм, а это развяжет руки мировому сообщество для более жестких мер, которые будут приняты незамедлительно.

Конечно, экономические рычаги давления напрямую не касаются большинства граждан России, но они касаются курса национальной валюты. И если рубль рухнет, то все сбережения россиян обесценятся. Уже сейчас доллар стал ощутимо расти. Сегодня он стоит 67,7 рублей, а еще пару дней назад был 63,5.

Пока колебания незначительны, но если падение рубля продолжится, то ничего хорошего российскую экономику ем не ждет. Некоторые эксперты прогнозируют падения рубля на 75% до конца этого года, т.е. в среднем доллар будет стоить 100-110 рублей. А значит россияне обеднеют в 1,7 раз, а цены вырастут в разы.

Если аналитики правы в своих прогнозах, то сбережения граждан на банковских счетах к концу года попросту обесценятся. Конечно, количество рублей останется тем же, но их ценность сократится в два раза. И лучшим выходом в данной ситуации эксперты видят покупку недвижимости, пишет mxsmart.ru.