Минобороны рассекретило архивные документы ко Дню ВВС России

Министерство обороны РФ в День Военно-воздушных сил России разместило на сайте серию документов об истории военной авиации и подвигах военных летчиков во время Великой Отечественной войны.

Есть среди рассекреченных документов и копия рукописного приказа Государственного комитета обороны СССР командиру 81-й авиадивизии провести бомбардировку Берлина. Приказ был продиктован председателем комитета Иосифом Сталиным в ночь с 8 на 9 августа 1941 года.

Опубликованы также документы с подробным описанием подвигов пилотов-штурмовиков, имена которых ранее не афишировались.