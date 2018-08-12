США готовятся к Третьей мировой, в Прибалтике испытывают биологическое оружие

Латвийский журналит сделал громкое заяление. Проанализировав распространение опасного заболевание – африканской чумы свиней (АЧС) они пришел к выводу, что США готовится к Третей мировой войне и полным ходом испытывает биологическое оружие.

Вспышки африканской чумы свиней зафиксированы в Грузии, Украине, Молдавии, Польше и Балтийских странах. И заболевание прогрессирует, несмотря на то, что он не было устойчиво к климатическим условиям северных широт. Именно это и заставило журналиста утверждать, что распространение заболевания дело рук человека. Способность развиваться в неблагоприятных условиях не могла появиться быстро, следовательно, заключает Хроленко, можно говорить о лабораторных разработках, пишет РИА «Новости» со ссылкой на латвийское издание Sputnik.

Колумнист уверен, страны Прибалтики стали полигоном для испытаний биологического оружия США. Из-за вспышек АЧС было уничтожено 20 тысяч свиней в Латвии, а в Литве фермерам рекомендовали отказаться от свиноводства из-за распространения болезни. В том, что все это - результат работы сети биологических лабораторий США, в которых тестируется вирус и изучается его влияние на людей, автор даже не сомневается.

Хроленко убежден, вирус будет распространяться и дальше, его устойчивость будет расти. А США таким образом стараются расчистить пространство и получить больший доступ к природным ресурсам.

Ситуацию усугубляет еще и то, что страны Балтии реформируют свои национальные системы эпидконтроля в соответствии с американскими стандартами, и вся информация, касающаяся подозрительных заболеваний, вспышек или снижения распространения вирусов, в форме отчета отравляется в Америку.