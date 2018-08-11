Матвиенко: Крымский мост является потрясающим сооружением

В субботу глава Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко высказалась о мосте через Керченский пролив. По мнению политика, данное инфраструктурное сооружение является потрясающим.

Матвиенко сегодня побывала в историко-археологическом заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе и пообщалась с журналистами, передает РИА "Новости".

По словам спикера Совфеда, она, как и многие другие, счастлива, что появился Крымский мост. Валентина Матвиенко подчеркнула, что сейчас в России активно строятся дороги и прочие конструкции, однако при этом нельзя забывать о развитии и сохранении культурного наследия данной "исторической земли".