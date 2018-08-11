В Ялте сообщили, что у иностранцев Крымский курорт по-прежнему востребован

Глава Ялты и Ялтинского горсовета Роман Деркач заявил, что Крымский курорт Ялта по-прежнему остаётся востребованным у иностранных туристов, несмотря на то, что некоторые из них не афишируют свой интерес к Крымскому полуострову.

«Очень много иностранных туристов. Может быть, кто-то несильно афиширует, но интерес к Крыму, к Ялте всегда был», сообщил Дергач. По его словам, туристы любят Ялту и приезжают из разных уголков мира. В день города приехало множество гостей их ближнего и дальнего зарубежья, передают РИА Новости.

Напомним, что 11 августа Ялта отмечает день города. Украинский президент Пётр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что в Ялте поднимется сине-желтый флаг, и прозвучит гимн Украины. В ответ на слова Порошенко депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что речь украинского лидера не производит никакого впечатления.