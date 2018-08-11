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В защиту русских школ Латвия выступила автопробегом

11 августа 2018, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

В защиту русских школ Латвия выступила автопробегом
pixabay.com

В Латвии стартовал автопробег, призванный стать акцией против перевод русскоязычных школ на латышский язык. Организаторами акции являются Штаб защиты русских школ и партия "Русский союз Латвии".

Об этом сегодня сообщает агентство ТАСС. По мнению организаторов мероприятия, сокращение программ обучения на русском языке приведет к снижению качества образования. 

"Автопробег проводится в знак протеста против реформы министра образования и науки Карлиса Шадурскиса, который стал автором идеи резкого сокращения применения русского языка в образовании" - приводит агентство ТАСС слова одного из организаторов.

В автопробеге принимают участие более десятка экипажей и несколько десятков человек. В течение двух дней участники мероприятия посетят пять городов Латвии (Даугавпилс, Резекне, Зилупе, Екабпилс и Айзкраукле), а также проведут митинги в поддержку сохранения образования на русском языке в школах для национальных меньшинств.

Напомним, 2 апреля текущего года президент Латвии Раймондс Вейонис одобрил закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Реформу планируется завершить к 2021-2022 гг.

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