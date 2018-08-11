"Где деньги, Зин?" ветеран из Хабаровска подал в суд на Анатолия Чубайса

Анатолию Чубайсу, возможно, в скором времени придется предстать перед судом. С иском к нему обратился ветеран из Хабаровска. Он требует 15 миллионов рублей.

Геннадию Кулагину 84 года и вначале он хотел договориться с Чубайсом по-хорошему. Несколько лет назад он написал письмо Анатолию Борисовичу, где задал сакраментальный вопрос: «Где деньги, Зин?». Мол, лихие девяностые закончились, и пора вернуть гражданам то, что они потери во время реформы. Но Чубайс Кулагину не ответил.

Пенсионер задумал месть и подал иск в Пресненский суд Москвы. Причём мужчина написал его в стихах. Кулагин требует от главы "Роснано" 15 миллионов рублей - именно столько потерял пенсионер в результате программы приватизации и реформ Чубайса, сообщает Telegram-канал Mash