"Где деньги, Зин?" ветеран из Хабаровска подал в суд на Анатолия Чубайса
11 августа 2018, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]
Анатолию Чубайсу, возможно, в скором времени придется предстать перед судом. С иском к нему обратился ветеран из Хабаровска. Он требует 15 миллионов рублей.
Геннадию Кулагину 84 года и вначале он хотел договориться с Чубайсом по-хорошему. Несколько лет назад он написал письмо Анатолию Борисовичу, где задал сакраментальный вопрос: «Где деньги, Зин?». Мол, лихие девяностые закончились, и пора вернуть гражданам то, что они потери во время реформы. Но Чубайс Кулагину не ответил.
Пенсионер задумал месть и подал иск в Пресненский суд Москвы. Причём мужчина написал его в стихах. Кулагин требует от главы "Роснано" 15 миллионов рублей - именно столько потерял пенсионер в результате программы приватизации и реформ Чубайса, сообщает Telegram-канал Mash
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