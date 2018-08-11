Пушков отреагировал на слова Порошенко об украинском флаге над Ялтой

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Петра Порошенко о намерении восстановить желто-голубой флаг над Ялтой и в целом в Крыму. Петр Порошенко в День Ялты пообещал, что над городом будет реять флаг Украины

Пушков отметил, что у президента Украины рейтинг в стране на настоящий момент составляет 8%. Ему осталось при этом только "бодро обещать поднять украинский флаг то над Севастополем, то над Донецком, то над Ялтой". Это же, по его словам, ни к чему не обязывает. Пушков добавил, что ни Ялта, ни полуостров никогда не являлись "жемчужинами украинского государства".

Заявлению Порошенко дали оценку и в Крыму. А россияне в комментариях посоветовали украинскому лидеру "опохмеляться после пятницы", сообщает "Федеральное агенство новостей": "Господи, что не придет в эту дурную голову после пятницы", "вот что получается, когда страной начинает руководить пьяненький директор кондитерской фабрики".