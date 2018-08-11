Кемеровский пожарный Андрей Бурсин, который первый прибыл тушить "Зимнюю вишню" и которого теперь обвиняют в халатности, попытался покончить с собой в СИЗО. Пока он остается в больнице, его состояние врачи оценивают как стабильное.

"Я сейчас пишу обращения в Генеральную прокуратуру РФ, уполномоченному по правам человека при президенте РФ Татьяне Москальковой, комиссару Совета Европы по правам человека и в ряд других организаций", - сообщила ТАСС его супруга – Татьяна Бурсина.

Люди собирают подписи в защиту пожарного, написана петиция с просьбой отпустит его из под ареста хотя бы окончания следствия. Однако, пока чиновники перекладывают вину друг на друга, владелец ТЦ скрывается за границей, пожарный становится козлом отпущения.