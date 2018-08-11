Житель Сочи ночью закрасил дорожную разметку так, чтобы ему без проблем можно было выезжать со двора. Очевидцы разместили в социальной сети видеоролик. Некоторые осуждают его в комментариях, кто-то поддерживает.

Мужчина на видео «переделывает» сплошную разделительную линию дорожной разметки в прерывистую. Пользователи отмечают, что видеозапись вообще-то может оказаться постановочной. Некоторые осуждают автолюбителя за такую самостоятельность, но есть и те, кто его поддерживает, отмечая, что только так можно бороться с дорожниками, которые наносят разметку "без всякой логики".