Жара ожидает жителей столичного региона в субботу, 11 августа

Жаркая погода почти до тридцати градусов тепла ожидает жителей Москвы и столичного региона в субботу, 11 августа. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра России.

"Днем температура в Москве 27-29 градусов, по области 24-29 градусов. Ветер западный и юго-западный, 5-10 метров в секунду", - говорится в сообщении службы.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Из-за риска пожаров в регионе синоптики объявили на 11 августа желтый уровень опасности.