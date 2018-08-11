Умер депутат Госдумы Александр Коровников

Александр Коровников, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия», скончался на 64-м году жизни. Причины и обстоятельства смерти депутата в данный момент не уточняются.

Коровникова избрали депутатом Госдумы VII созыва от Нижегородской области 18 сентября 2016 года. Он входил в комитет по обороне, говорится на сайте «Единой России». Как отмечает ТАСС, Коровников получил 30 медалей СССР и России, в числе которых «За отличие в воинской службе» и «За воинскую доблесть».

Когда и где может состояться прощание с ним, пока информации нет.