Умер депутат Госдумы Александр Коровников
11 августа 2018, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]
Александр Коровников, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия», скончался на 64-м году жизни. Причины и обстоятельства смерти депутата в данный момент не уточняются.
Коровникова избрали депутатом Госдумы VII созыва от Нижегородской области 18 сентября 2016 года. Он входил в комитет по обороне, говорится на сайте «Единой России». Как отмечает ТАСС, Коровников получил 30 медалей СССР и России, в числе которых «За отличие в воинской службе» и «За воинскую доблесть».
Когда и где может состояться прощание с ним, пока информации нет.
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