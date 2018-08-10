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Вице-мэра Оренбурга поймали с поличным при получении взятки
10 августа 2018, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-мэр Оренбурга Геннадий Борисов арестован по обвинению в получении взятки. Замглавы города поймали с поличным. Об этом сообщает Следственный комитет по Российской Федерации по Оренбургской области.
По словам источника, 8 августа 2018 года Геннадий Борисов «лично получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку в виде денег в сумме 2 000 000 рублей». Заместитель главы города был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов.
Сегодня Ленинский районный суд города Оренбурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Борисова.
Как передаёт источник, продолжается расследование уголовного дела.
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