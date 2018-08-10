В России стало на восемь космонавтов больше

Сегодня стали известны результаты отбора в отряд космонавтов. Отряд пополнили восемь человек, среди них не оказалось ни одной женщины. Тренировки у покорителей космоса начнутся осенью.

Ранее стало известно, что из 420 кандидатов полный цикл отбора в российский отряд космонавтов смогли пройти больше десяти человек. Но дата официального оглашения результатов отбора неоднократно переносилась.

Набор в российский отряд космонавтов стартовал в марте прошлого года, он был открытым. Рассматривались кандидатуры граждан РФ не старше 35 лет, имеющих высшее образование и опыт работы по инженерным, научным и летным специальностям, сообщает ТАСС.