В России стало на восемь космонавтов больше
10 августа 2018, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стали известны результаты отбора в отряд космонавтов. Отряд пополнили восемь человек, среди них не оказалось ни одной женщины. Тренировки у покорителей космоса начнутся осенью.
Ранее стало известно, что из 420 кандидатов полный цикл отбора в российский отряд космонавтов смогли пройти больше десяти человек. Но дата официального оглашения результатов отбора неоднократно переносилась.
Набор в российский отряд космонавтов стартовал в марте прошлого года, он был открытым. Рассматривались кандидатуры граждан РФ не старше 35 лет, имеющих высшее образование и опыт работы по инженерным, научным и летным специальностям, сообщает ТАСС.
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