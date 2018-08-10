Медведева, как и Путина не радуют изменения в пенсионном законодательстве

Дмитрия Медведева, как и всё правительство, как и президента Владимира Путина не радуют изменения в пенсионном законодательстве. Но проводить изменения необходимо. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев в ходе встречи с работниками Кроноцкого заповедника сделал ряд важных заявлений, в том числе по поводу изменений в пенсионном законодательстве.

Как подчеркнул Медведев, есть решения, которые по разным причинам необходимы, и эта необходимость "связана с тем, что пенсионная система находится в весьма непростом положении", - сообщает РИА Новости.

"Такого рода изменения в пенсионном законодательстве, даже если человек хочет работать, большинство людей не радуют изменения. Как справедливо заметил Владимир Владимирович Путин, это никого не радует и среди членов правительства", - напомнил Дмитрий Медведев.

Он сказал "Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже"

Напомним, правительство предлагает постепенно увеличить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.