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Закон о накоплении индивидуальных пенсионных капиталов заработает с 2020 года
10 августа 2018, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]
Закон о накоплении индивидуальных пенсионных капиталов (ИПК) заработает в России с 2020 года. Такие планы есть у Министерства финансов РФ. Как предполагают власти, ИПК станет заменой обязательным пенсионным накоплениям, формирование которых заморожено с 2013 года до сих пор.
Уведомление о законопроекте о накоплении ИПК опубликовано для общественного обсуждения, через 10 дней будет опубликован текст, - сообщает "Российская газета". Вероятно, Госдума примет закон об ИПК в осеннюю сессию.
Минфин объясняет, что закон должен обеспечить россиянам возможность формирования за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения.
По новому закону, работающий гражданин сможет самостоятельно принять решение, какую часть зарплаты откладывать на пенсионные накопления (от 1 до 6 процентов). Сохранится право не откладывать ничего. При достижении пенсионного возраста владелец ИПК сможет сразу забрать все свои накопленные средства.
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