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//Общество

Дорогие строители! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

10 августа 2018, 13:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Дорогие строители! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ваша деятельность является главной составляющей всей экономики страны.

Ваша профессия самая мирная и созидательная. Ваш труд отважен и ответствен. Комфортная жизнь людей во многом определяется вашими стараниями, ведь все здания, в которых они живут от рождения до старости, возведены вашими руками.

Ко Дню строителя по сложившейся традиции вы сдадите в эксплуатацию новые школы, больницы, мосты, жилые дома, привнеся в жизнь людей положительные эмоции.

Вы создаете неповторимый облик наших городов и сел, благодаря вам вырастают важные энергетические и транспортные объекты, вы задаете вектор движения развитию как сегодняшнего, так и завтрашнего дня России.

Так хочется, чтобы ваши будни сопровождались удачными событиями, чтобы как моральная, так и материальная составляющие вашего труда приносили вам удовлетворение.

Желаем вам успешных и надежных объектов, увеличения объемов строительства, заказчиков, понимающих цену настоящему строительству!

Пусть в стенах ваших собственных домов царит счастье, радость и благоденствие. Крепкого здоровья вам на долгие годы, жизненной энергии, прекрасного настроения и успехов в вашей непростой и такой нужной работе.

С. С. БАБАХАНОВ, председатель совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»,

Т. П. ХЛЕБНИКОВА, генеральный директор СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»

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