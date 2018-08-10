Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса!

От имени Регионального объединения строителей Кубани примите самые теплые поздравления с нашим общим профессиональным праздником — Днем строителя!

Профессия строителя, появившись на заре человеческой цивилизации, всегда была окружена особым почетом. В самом названии профессии, которая по праву считается одной из самых мирных на земле, заложен глубочайший смысл, исходящий из предназначения человека — созидать. И нам с вами досталось великое счастье: воплощая в жизнь мечты людей, оставить на Земле зримый след своего труда.

Вы возводите современные, радующие глаз жилые дома, объекты социального и культурного назначения, прокладываете новые и реконструируете действующие транспортные и инженерные коммуникации. Благодаря вам наша любимая Кубань с каждым днем становится красивее и величественнее!

Желаем всем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, благополучия и новых успехов в творческом и вдохновенном труде. И конечно, всем работы, чтобы ее было много, чтобы она была достойно оплачиваемой. Здоровья вам и вашим близким, счастья и благополучия!

Особые пожелания ветеранам-строителям: быть бодрыми и здоровыми. Обладая стойкой жизненной энергией, продолжать активно участвовать в общественной деятельности строительной отрасли края, передавая свой опыт подрастающему поколению!

Батырбий ТУТАРИШЕВ, председатель совета РОР «Союз «СРО «РОСК», координатор Национального объединения строителей по ЮФО, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края

Члены совета: А. С. Аванесян, А. Л. Залуцкий, Ю. И. Иванов, Ю. А. Клещенко, А. М. Климов, Н. В. Кусик, С. В. Мартынов, Г. Б. Назарьев, А. М. Ниров, А. И. Притыка, И. Г. Сердюк, Г. И. Хачак, Г. Т. Ушаков, С. Г. Яковлев

Генеральный директор Л. Н. Санчук