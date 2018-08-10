//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- 56-летняя жена Эммануила Виторгана показала фигуру в бикини после недавних родов
- Навка и Песков показали семейную идиллию с шестью детьми
- Адвокат Петросяна готов обнародовать исковые требования Елены Степаненко
- В Испании ограбили известного рэпера, одного из исполнителей хита Despacito
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество
Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса!
10 августа 2018, 13:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
От имени Регионального объединения строителей Кубани примите самые теплые поздравления с нашим общим профессиональным праздником — Днем строителя!
Профессия строителя, появившись на заре человеческой цивилизации, всегда была окружена особым почетом. В самом названии профессии, которая по праву считается одной из самых мирных на земле, заложен глубочайший смысл, исходящий из предназначения человека — созидать. И нам с вами досталось великое счастье: воплощая в жизнь мечты людей, оставить на Земле зримый след своего труда.
Вы возводите современные, радующие глаз жилые дома, объекты социального и культурного назначения, прокладываете новые и реконструируете действующие транспортные и инженерные коммуникации. Благодаря вам наша любимая Кубань с каждым днем становится красивее и величественнее!
Желаем всем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, благополучия и новых успехов в творческом и вдохновенном труде. И конечно, всем работы, чтобы ее было много, чтобы она была достойно оплачиваемой. Здоровья вам и вашим близким, счастья и благополучия!
Особые пожелания ветеранам-строителям: быть бодрыми и здоровыми. Обладая стойкой жизненной энергией, продолжать активно участвовать в общественной деятельности строительной отрасли края, передавая свой опыт подрастающему поколению!
Батырбий ТУТАРИШЕВ, председатель совета РОР «Союз «СРО «РОСК», координатор Национального объединения строителей по ЮФО, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края
Члены совета: А. С. Аванесян, А. Л. Залуцкий, Ю. И. Иванов, Ю. А. Клещенко, А. М. Климов, Н. В. Кусик, С. В. Мартынов, Г. Б. Назарьев, А. М. Ниров, А. И. Притыка, И. Г. Сердюк, Г. И. Хачак, Г. Т. Ушаков, С. Г. Яковлев
Генеральный директор Л. Н. Санчук
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Дорогие строители! Поздравляем вас с профессиональным праздником! 13:06
Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса! 13:04
ОБД не сдает позиций 09.08 16:36
Мечты становятся реальностью 09.08 16:33
В домах ЮРСКомпании красота и комфорт 09.08 16:31
«СоюзДонСтрой» — с пользой и выгодой для края 09.08 16:29
//Новости МирТесен
Семнадцать лет опыта, 117 построенных и введенных в эксплуатацию объектов 09.08 16:26
В строительстве — время перемен 09.08 16:24
15 лет «ЮгСтройИнвест» строит, опережая время 09.08 16:22
//Новости Гнездо.ру
Найти черную кошку в темной комнате, если ее там нет 09.08 09:16
Кто остановит криминал в Кущевке? 09.08 09:14
Вместе против контрафакта 09.08 09:11
//Новости Redtram
На личном контроле 09.08 09:09
Если верить в мечту 09.08 09:08
Проблемам ОМС — особое внимание 09.08 09:07
//Новости ADWILE
Банкротство длиной шесть лет 09.08 09:06
Виртуальные услуги, или Как избежать недобросовестных заказчиков 09.08 09:04
Самостоятельная работа над ошибками 09.08 09:02
Повысить финансовую грамотность 09.08 09:00
На постоянном контроле руководства края 09.08 08:59
Приоритетные направления в работе 09.08 08:57
//Новости партнеров
Ломать нельзя оставить 02.08 09:38
Перехожу на прием! 02.08 09:33
В зоне пристального внимания 02.08 09:30
Конструктивное взаимодействие 02.08 09:28
Уверенный рост экономики 02.08 09:26