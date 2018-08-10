Посмертная маска Сталина продана на аукционе в Великобритании

Посмертная маска Иосифа Сталина продана на аукционе The Canterbury Auction в Великобритании за 17,3 тысячи долларов. Имя ни продавца, ни покупателя не раскрывается. Также вместе с посмертной маской продавались слепки кистей Сталина.

По признанию аукциониста Дэна Пондера, он был буквально шокирован, когда прежний владелец принес маску Сталина и попросил выставить на продажу. Пондер рассказал, что владелец маски "нашел артефакт, разбирая имущество деда после его смерти, который был моряком торгового флота". Внук предположил что дед "приобрел ее во время одного из плаваний", - сообщается на сайте rg.ru. со ссылкой на британские СМИ.

Устанавливая стартовую цену лота, организаторы аукциона затруднялись с определением стартовой цены и ориентировались на стоимость подобной маски, проданной в Великобритании в 2012 году за шесть тысяч долларов.