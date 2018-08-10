Бездомный полк: Бессилие властей Башкирии созвало дольщиков в армию протеста

За восемь лет руководства республикой глава Башкирии Рустэм Хамитов время от времени принимается за решение проблем обманутых дольщиков, отчего их количество только растёт. При этом он проявил себя как ценитель редкой музыки.

Статистика

В 2018 году в Башкирии акции обманутых дольщиков по степени своей активности затмили даже резонансные выступления оппозиции. За год в республике прошло около десятка голодовок с участием дольщиков, а всероссийские акции протеста с их участием в январе и июле в Уфе стали одними из самых многочисленных в стране: в январе на митинг собрались почти полторы тысячи человек, а в июле около 500. В этом нет ничего удивительного, ведь из 36 тысяч обманутых дольщиков по России, наличие которых признал Минстрой РФ, около восьми тысяч - приходится на Башкирию. По этому показателю регион уверенно входит в непрестижный федеральный Топ-10 антирейтинга. Если раньше их можно было бы списать на тяжелое наследие предшественника Муртазы Рахимова, то сейчас уже спокойно можно говорить о дольщиках хамитской восьмилетки.

При этом сам глава Башкирии, комментируя проблему, не упускает случая клятвенно обещать скорейшее решение проблемы. Так, в апреле 2018 года во время прямой линии с жителями республики Рустэм Хамитов заявил:

- В 2010 году, когда я вышел на работу в должности президента республики, насчитывалось 3500 обманутых дольщиков. Тогда мы этот вопрос решили и сейчас решим, - заявил он, отвечая на вопросы дольщиков.

Примечательно, что тема обманутых дольщиков в 2010 году стала одной из первых, по которой свеженазначенный руководитель республики Рустэм Хамитов провел совещание.

Тогда он и поставил подчиненным цель справиться с проблемой до 2012 года. На сегодня места тогдашних дольщиков на пикетах и митингах заняли новые владельцы квартир в долгостроях, которые теперь уже с полным правом можно назвать наследием политики Хамитова. И их нынешнее число в два с лишним раза превосходит соответствующие данные от 2010 года.

На недавнем совещании по проблеме дольщиков в правительстве Башкирии Хамитов привел убийственные цифры: в реестр пострадавших включены 2 014 человек. Также в отношении 5 722 граждан нарушены сроки выполнения обязательств по передаче квартир. То есть общее число обманутых дольщиков превышает 7700 человек.

Хотелки и «дорожные карты»

Вице-премьер, а по совместительству мажордом и друг семьи Хамитовых Андрей Трухан, курирующий строительную отрасль, огласил планы исправления ситуации: в соответствии с «дорожной картой», разработанной в регионе, в 2018 году планируется ввести 27 домов (441 дольщик), в 2019 году – 54 дома (793 дольщика), в 2020 году – 12 домов (486 дольщиков), в 2021 году – два дома (294 дольщика).

Произнесенные в высоких кабинетах обещания, на первый взгляд, внушают уверенность, однако дольщики на них уже не ведутся. Хотя бы потому, что если вооружиться калькулятором, то становится очевидно: в «дорожной карте» упомянуты интересы только тех 2014 дольщиков, которые включены в реестр пострадавших. Понятно, что эта «дорожная карта» писалась в качестве объяснительной «для Москвы», поэтому остальные пять с лишним тысяч обманутых дольщиков «из группы риска» просто «повисли в воздухе».

Дальше – больше. Если вникнуть в суть мер, расписанных в «дорожной карте», выяснится, что и они зачастую являются фикцией. Возьмем самые свежие примеры. Две крайних акции протеста дольщиков коснулись наиболее крупных замороженных строек: голодовка в ЖК «Новобулгаково» и одиночные пикеты ЖК «Миловский парк» в центре Уфы с участием 100 дольщиков. В обоих случаях незамедлительно последовала реакция властей. Представители Госкомстроя Башкирии связались с инициативными группами протестующих и постарались «урегулировать вопрос». Отметим, что в обоих случаях речь идет о строительстве в рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи», что, казалось бы, должно стимулировать ответственность властей за свои слова перед доверившимися государству людьми. Тем не менее вся суета чиновников закончилась тем, что пострадавшим от мошенников людям представили очередные «дорожные карты» и попутно предложили рассмотреть иные, весьма странные варианты.

- С нами пытались торговаться и перезаключить договора на уже построенное жилье, - рассказала дольщица ЖК «Новобулгаково» Сария Габидуллина. - Но, когда мы пошли выяснять, на каких условиях мы получим другие дома или квартиры, выяснилось, что эти сделки никто регистрировать в Росреестре не собирается. Нас просто пытались обмануть. И сегодня мы не уверены, что не существует двойной или тройной перепродажи квартир.

- Нам предложили жилье в микрорайонах Молодежный и Новобулгаково… Ну, о каком расселении идет речь? В том же «Новобулгаково» не начали даже строить объекты, нет котлована даже в микрорайоне Молодежный! Нас опять водят за нос! - недоумевает представитель дольщиков ЖК «Миловский парк» Анна Цветкова.

Еще одной попыткой создать видимость решения проблемы стало создание регионального оператора по вопросам долевого строительства, а также сформировать «паспорта» по каждому проблемному объекту, создать информационную базу и изучить опыт регионов России по решению проблем долевого строительства. Это было сделано только теперь, минувшей зимой, после массового митинга дольщиков. По истечении полугода новая структура в деле пока себя никак не проявила, оказавшись даже не в состоянии подсчитать точное количество обманутых дольщиков, которое меняется то в одну, то в другую сторону едва ли не еженедельно. Как считают дольщики, новое ведомство было создано для того, чтобы появился «крайний», на которого можно было бы в конце концов свалить вину за нерешенную проблему.

Не трудно предположить, каким может быть следующий поступок Хамитова. Он уже несколько раз заявлял о том, что обратился к правительству РФ с предложением запретить долевое правительство вообще. Нет тела - нет дела.

Слово и дело

Дольщики высказывают вполне обоснованные опасения, что главной целью всех «дорожных карт» является вовсе не стремление властей предоставить им жилье, а их намерение любыми способами уменьшить статистику по теме обманутых дольщиков, которая с лета прошлого года аккумулируется в Москве на интерактивной карте на сайте Минстроя РФ. Примечательно, что активность главы Башкирии в решении проблем дольщиков, как и число совещаний по этой теме в регионе резко возросла именно с лета 2017 года, сразу после принятия ФЗ-218 и усиления контроля со стороны федерального центра за положением дел обманутых дольщиков.

При этом, как видно из приведенных выше примеров, активность Рустэма Хамитова по-прежнему содержит мало конкретных аргументов и представляет собой громкие заявления из рубрики «доколе» и угрозы вывести на чистую воду всех мошенников.

В своем недавнем исследовании аналитики холдинга «Минченко Консалтинг», подобные действия региональных властей метко обозначили, как «кампанию политических обещаний и ставку на региональный бюджет».

Кстати, о бюджете: Хамитов сообщил, что на решение проблемы дольщиков требуется около 10-15 млрд рублей. В начале срока Хамитов шел именно этим популистским путём и решал проблемы одной группы людей за счет всех налогоплательщиков Башкирии. Сейчас дать команду о выделении средств на спасение дольщиков, многих из которых после пяти-семилетнего ожидания жилья впору приравнять к великомученникам, глава Башкирии не торопится. Несмотря на то, что, допустим, профицит бюджета региона за первое полугодие 2018 года составил 26,6 миллиарда рублей.

Вместо реальной помощи дольщики слышат обещания «всё решить» и наблюдают нелепые попытки «всё разрулить». Так, для завершения строительства в том же ЖК «Новобулгаково» был подобран инвестор Марсель Юсупов, который сам является фигурантом нескольких дел о банкротстве в арбитражном суде и уже лишился по этой причине солидной части своих активов. Как считают дольщики, коммерсант впрягся в данную историю, чтобы выручить племянника, руководившего застройщиком-банкротом, и попутно, если получится, урвать в рамках конкурсного производства подешевле земли в пригороде Уфы. И при таких обстоятельствах задержки со строительством, толкнувшие дольщиков на очередную голодовку, чиновники на голубом глазу объясняют «трудностями» инвестора.

А тем временем на фоне всех этих событий глава Башкирии продолжает давать прочувствованные комментарии.

- Для власти это огромная финансовая, организационная и моральная нагрузка, - сказал он недавно в интервью руководителям телеканалов БСТ и «Россия Башкортостан». - Порой каждый день угрожают протестными акциями, голодовками. Я буквально вчера вёл переговоры, правда, телефонные, с возможными участниками различных протестных акций. Я общаюсь с ними лично, точно также переживаю, как и эти люди. Это просто несчастье, общее несчастье и общая такая большая и крупная проблема, которую создали нам застройщики.

Как ни удивительно, но ни один из представителей инициативных групп обманутых дольщиков не признался, что ему звонил Хамитов, что ставит его слова под сомнение. Особенно, если вспомнить, как в прошлом году в разгар голодовки дольщиков уфимского дома по улице Кувыкина, 125/1, просивших Хамитова о личной встрече, кортеж главы республики практически пролетел мимо них на встречу с пожилым председателем клуба филофонистов. Интеллигентному пенсионеру глава Башкирии пообещал решить вопрос с выделением помещения под его клуб, и уже через полтора месяца новоселье состоялось. Это событие многие дольщики восприняли как личную обиду, о чем они откровенно писали в соцсетях.

Стоит ли после такого демонстративного игнора удивляться и большому количеству участников протестных акций в регионе, и странному содержанию «дорожных карт»?