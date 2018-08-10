Госдума может ужесточить систему техосмотра автомобилей

Государственная дума может ужесточить систему ужесточение прохождения технических осмотров (ТО) транспортных средств. В нижнюю палату парламента внесен пакет правительственных законопроектов, которые предусматривают ужесточение прохождения ТО авоомбилей, в частности, введение административной и уголовной ответственности за нарушения данной процедуры, - сообщает kp.ru.

Предлагается скорректировать нормы закона о ТО и внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс. Они будут предусматривать фиксацию процедуры проверки автомобилей с помощью фото и видео, а также оформление диагностической карты в виде полноценного электронного документа.

В законпроекте прописан перечень новых требований к месту проведения ТО. Для водителей с фальшивыми или "серыми" картами вырастет размер штрафа. Возрастет ответственность и для технических экспертов. За выдачу диагностических документов без осмотра автомобилей и с нарушениями будет предусматриваться дисквалификация. За проведение ТО без аккредитации может последовать уголовное наказание.