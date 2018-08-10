В Подмосковье 3-летняя девочка умерла, наевшись бабушкиных таблеток

В Солнечногорском районе Подмосковья проводится проверка по факту смерти трехлетней девочки на даче. В четверг, 9 августа, "скорую" вызвали на дачу в одном из СНТ Солнечногорского района, где жили бабушка и мама с детьми.

Ранее в дачном доме были обнаружены на полу двое детей: 3-летняя девочка и 4-летний мальчик. Дети были без сознания. Приехавшая на место бригада врачей провела реанимационные мероприятия. Но малышке уже помощи медиков не помогла. Врачи констатировала смерть девочки. Мальчик был госпитализирован с диагнозом «отравление». Его состояние - крайне тяжелое. В больице врачи борются за его жизнь.

По версии следствия, дети находились на дачном участке с мамой, бабушкой и двумя малолетними сестрами. Пока взрослых не было в комнате, мальчик и девочка открыли молнию сумки бабушки, достали оттуда таблетки и проглотили.

По данным СКР, органом дознания произведено обследование семейно-бытовых условий жизни детей. Семья – благополучная. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза и иные проверочные мероприятия.