Ученые опровергли опасность соли для здоровья человека

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует сокращать потребление соли и советует не превышать суточную дозу натрия двумя граммами, что эквивалентно пяти граммам соли. Эти рекомендации были обоснованы негативным влияние соли на работу сердечно- сосудистой системы.

Из-за превышения потребления натрия у людей повышается артериальное давление, возрастает риск вогникновения гипертонии и инфаркта. Канадские ученые провели новое масштабное исследование. Оказалось, умеренное потребление соли не просто необходимо, но и полезно для сердечно-сосудистой системы человека.

Изучив уровень давления, результаты анализов, в том числе мочи, более 90 тысяч человек из 18 разных стран, исследователи заметили связь между переизбытком потребления соли и болезнями сердца только в Китае. У жителей КНР пользуется популярностью соевый соус, и они получают натрия в сутки в два раза больше. Ученые доказали, что слишком низкое содержание натриях в организме грозит высоким риском получить инфаркт.

Один из авторов исследования Мартин О'Доннелл отметил, что потребление натрия более пяти граммов в сутки опасно для здоровья, но в большинстве случаев уровень потребления соли не связан с повышенным риском болезней сердца.

Профессор Лондонского университета королевы Марии Грэм МакГрегор подверг сомнениям это исследование.

По его мнению, его канадские коллеги неточно измерили содержание натрия в моче. Как полагают британские медики, анализы нужно брать в течение суток, а не только утром, - сообщает РИА Новости.

Грэм МакГрегор заметил, что в выборку вошли уже больные участники, которые действительно едят мало и получают меньше соли.

Исследование опубликовано в журнале Lancet. Ученые отмечают, что важное вещество калий, содержащийся во фруктах и овощах, помогает сбалансировать диету и снизить риски заболеваний.