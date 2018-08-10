В российских школах и детских садах с сентября введут "утренние фильтры". В период подъема вирусной активности гриппа и ОРВИ врач или педагог учебных заведений будут осматривать ребенка утром. При подозрении на заболевание детей будут отправлять домой.

Обучить педагогов выявлять признаки болезни необходимо сотрудникам Роспотребнадзора.Ежедневно проводить процедуру "утренних фильтров" - осмотры учеников - нужно будет на основании постановления Роспотребнадзора, - пишут "Известия".

При необходимости медработник задаст вопросы родителям о состоянии здоровья ребенка. Осмотр детей будет проходить ранним утром, взрослые, которые привели малыша в детсад, не успеют уйти и в случае необходимости их попросят его забрать. Школам и детсадам, готовясь к эпидсезону-2018/19, предписано закупить бактерицидные лампы, термометры, дезинфекционные средства и маски для индивидуальной защиты.