Движение поездов на Cавеловском направлении МЖД восстановлено

Движение электропоездов и "Аэроэкпрессов" в Шереметьево на Cавеловском направлении МЖД восстановлено. Сбой движения был из-за ЧП на перегоне Москва – Бутырская - произошло повреждение провода контактной сети. Движение "Аэроэкспрессов" в Шереметьево приостановлено из-за ЧП

Как сообщается на сайте Московской железной дороги, на перегоне Москва – Бутырская Савеловского направления МЖД восстановлено движение поездов по всем путям. В 7:50 прибывшие на место бригады энергетиков восстановили поврежденный контактный провод на перегоне Москва – Бутырская Савеловского направления . Диспетчеры МЖД сейчас принимают все необходимые меры, чтобы сократить опоздание и ввести задержанные электрички в график.

Как уточнили железнодорожники, сегодня в 6:27 на перегоне Москва – Бутырская Савеловского направления МЖД для предотвращения наезда был остановлен пригородный поезд. В результате чего произошло повреждение провода контактной сети.