В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусные и безопасные яблоки

Сотрудники Роскачества перед началом яблочного сезона рассказали, как выбрать вкусные и безопасные яблоки. Оказалось, что следует соблюдать целый ряд принципов в ходе приобретения данного плода.

Эксперты подчеркивают, что свежие яблоки должны быть развившимися, чистыми, полностью целыми, без посторонних запахов и привкусов. Кроме того, у них обязательно должна быть сухая и упругая поверхность, передает ТАСС.

Уточняется, что небольшие нажимы и царапины (до 2 см в длину), а также коричневые пятна допускаются. Специалисты советуют выбирать плоды, диаметр которых составляет не менее 60 мм, а масса – от 90 гр. Яблоки с темной и водянистой мякотью употреблять в пищу не следует.