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В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусные и безопасные яблоки

10 августа 2018, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусные и безопасные яблоки
фото: pixabay.com

Сотрудники Роскачества перед началом яблочного сезона рассказали, как выбрать вкусные и безопасные яблоки. Оказалось, что следует соблюдать целый ряд принципов в ходе приобретения данного плода.

Россиянам дали рекомендации по выбору школьной формы

Россиянам дали рекомендации по выбору школьной формы

Эксперты подчеркивают, что свежие яблоки должны быть развившимися, чистыми, полностью целыми, без посторонних запахов и привкусов. Кроме того, у них обязательно должна быть сухая и упругая поверхность, передает ТАСС.

Уточняется, что небольшие нажимы и царапины (до 2 см в длину), а также коричневые пятна допускаются. Специалисты советуют выбирать плоды, диаметр которых составляет не менее 60 мм, а масса – от 90 гр. Яблоки с темной и водянистой мякотью употреблять в пищу не следует.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы Динамо (Минск) – Зенит (Санкт-Петербург) состоялся 9 августа 2018 года в Минске на стадионе «Динамо». Игру обслуживала греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Папапетру.

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51-летняя Памела Андерсон снова хочет стать матерью?

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США и Россия начали войну за запрещенный «Талибан»?

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В Грузии погиб российский турист

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Группа туристов из 18 человек пропала во Франции во время сплава на каноэ по реке на юго-востоке государства. Люди сплавлялись по реке Ардеш.

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