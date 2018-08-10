Появились подробности о пожаре в жилом доме на 3-й Хорошевской в Москве
10 августа 2018, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в ночь на пятницу два человека погибли в результате пожара в жилом доме на 3-й Хорошевской улице. Ночью возгорание на пятом этаже произошло в доме номер 7 по 3-й Хорошевской улице, - сообщает m24.ru.
Пожару в жилой пятиэтажке был присвоен второй ранг сложности. Пламя с последнего этажа, где начался пожар, перекинулось на крышу. По данным московского управления МЧС РФ, площадь пожара достигала 400 квадратных метров. На место происшествия выезжал главный спасатель Москвы Илья Денисов. К месту возгорания были направлены 107 человек личного состава МЧС и 28 единиц техники. Из дома были эвакуированы 60 человек. Для их временного размещения направлялись автобусы.
На данный момент пожар в жилом доме на северо-западе Москвы ликвидирован.
Причину возгорания установят дознаватели.
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