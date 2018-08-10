Движение "Аэроэкспрессов" в аэропорт "Шереметьево" и всех электричек на участке Москва − Бескудниково Савеловского направления МЖД в пятницу ранним утром приостановлено из-за ЧП. Причиной сбоя движения электропоездов - повреждение провода контактной сети, сообщает m24.ru.

По данным представителей Московской железной дороги (МЖД), в 06:27 на перегоне Москва − Бутырская Савеловского направления пришлось остановить электричку, чтобы предотвратить наезд. Из-за этого произошло повреждение провода контактной сети. В связи с необходимостью срочного ремонта на участке Москва − Бескудниково временно приостановлено движение всех пригородных поездов и аэроэкспрессов.

В настоящее время специалисты прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить движение электропоездов.