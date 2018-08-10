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Как на Донбассе решают проблему боевых наград
10 августа 2018, 06:37 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Сейчас они особых привилегий не дают, награды понадобятся потом. Донецкая народная республика непременно отблагодарит всех своих защитников. Доказательством подвига станут медали. Пока с выдачей боевых наград иногда возникают проблемы. Какие — разбирался корреспондент АН.
Коваль на Донбассе с самого начала войны. Семья у него на временно подконтрольной Украине территории. Поэтому своего лица он не показывает. Помнит Славянск, бился на Саур-Могиле, под Марьинкой. О невеселом больше молчит. Но запросто поддерживает разговор, если заходит разговор на болезненные темы.
- Коваль, а ты все награды получил?
- Спасибо командиру, я все получил. Сейчас ситуация более-менее стабилизируется. Остались проблемки из-за неразберихи, которая была в самом начале войны. Тогда многие документы были потеряны. Ты мог совершить подвиг в четырнадцатом году, тебя тогда могли представить к награде. Но получить ты ее не можешь до сих пор. То не было денег, то люди потерялись, их найти не могут. Потом находят, а они уже погибли.
- К слову о неразберихе. Я однажды видел ситуацию, когда человек сначала с пеной у рта доказывал, что воевал на аэропорту и за это получил награду. А потом его спросили на какой он был позиции, и он не смог ее назвать.
- Так это такое бывает. Помнишь знаменитую «укроповскую» колонну, которая заскочила в Шахтерск? Судя по медалям, их лупили просто все. Хотя в Шахтерске были только славянская бригада, плюс «Кальмиус», «Православная» и «Оплот». «Оплот» сто процентов на этом перекрестке и лупил. Но люди, откуда вы беретесь? Откуда у вас медали эти берутся?
- Ну, да. Своими глазами видел, как человеку вручали боевую награду за «боевую раздачу тушенки». Бойцы раненые в госпитале лежали, им медали даже не собирались выписывать. А завпродсклада получил, хотя он на позициях тушенку и сигареты выдавал.
- Так и я подобное видел. Первые славянские награды начали давать в пятнадцатом году. И первые, кто ее получили, были дамы. Подхожу к одной, спрашиваю: девочка, откуда у тебя эта награда? Она говорит: «Я в Славянске борщ варила!» Это же боевая награда! В Славянске сколько было всего человек? Тысячи полторы. А сколько медалей уже выдали? Пять тысяч, шесть! Откуда вас столько взялось?! Это целая армия! У нас столько не было.
- Как думаешь, можно ли решить эту проблему?
- А как тут решишь? Тогда была неразбериха. Списков много потеряно. Люди разлетелись. Уже много времени прошло. Ты же не соберешь всех «славян», не поставишь рядом всех, кто получил награды за Славянск и не будешь их спрашивать: ты кто, за что получил, кто тебя знает?
- То есть, по сути, некоторые нечистоплотные люди воруют боевые награды? Зачем им это надо?
- Зачем им это надо сейчас не знаю. Особых привилегий эти награды не дают. Как-то ходил слух, что за награды будут доплаты к заработной плате. Но пока этого нет. Может в будущем будут какие-то привилегии.
- Не обидно?
- Так мы не за награды воевать шли. Мы шли воевать за свою землю. А награды — это так. Лично мне наградой будет, когда мы мой родной город отобьем.
Коваль закурил и задумался. К разговору подключился его сослуживец с позывным Шило с постскриптумом.
Шило: - Да это и не всегда специально у кого-то получается. Сейчас в ДНР есть проблема так называемых «близнецов». Например, человеку выписывают награду, а выдают ее тезке. Есть люди честные, которые возвращают медаль. Они говорят: «Я там не участвовал.» А есть такие, которые без тени сомнения забирают награду себе.
- А в этом случае как поступают?
Шило: - Да, ну как? Настоящему герою медаль, все-таки, вручают. А ту награду, которую выдали ошибочно, аннулируют. Когда с этой проблемой начали сталкиваться, пришлось внести изменения в порядок вручения награды. Раньше медаль мог получить командир подразделения по доверенности. Сейчас этого не делают. Если вручают, то только лично в руки.
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