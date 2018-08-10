Украина забросала минами юг ДНР

С самого вечера не прекращается минометный огонь с мариупольского направления. Вооруженные силы Украины возобновили обстрел населенных пунктов на юге Донецкой народной республики.

Половина десятого вечера по населенному пункту Саханка со стороны Широкино украинская сторона выпустила пять мин. Наблюдатели отметили, что мины были крупного калибра: 120 миллиметров.

Потом небольшое затишье. И снова минометный обстрел. Теперь уже по Ленинскому. Этот населенный пункт находится в паре километрах от Саханки. Вооруженные силы Украины выпустили пять мин, но калибром 82 миллиметра.

На момент подготовки новости последний обстрел на южных рубежах был зафиксирован без десяти одиннадцать. Из того же Водяного украинские военные обстреляли теперь уже Коминтерново. На позиции ВСУ выкатился БМП-1, который сделал 15 выстрелов и скрылся.

Данных о жертвах и пострадавших в результате обстрелов пока не поступало.