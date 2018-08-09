Эксперты указали главный минус искусственного охлаждения Земли
9 августа 2018, 23:28 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты из Калифорнийского университета в Беркли провела исследование, в результате чего выяснили, какие негативные последствия стоит ожидать, если постараться остановить глобальное потепление с помощью распыления аэрозольных частиц в стратосфере.
Оказалось, что искусственное похолодание может спровоцировать резкий упадок урожая.
Как пишет Ридус, данное исследование ученые провели не случайно, так как в последнее время стала популярна геоинженерная идея об искусственном охлаждении Земли с помощью распыления в стратосфере аэрозолей, содержащих соединения серы.
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