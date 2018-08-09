Макдоналдс оштрафовали на 350 тысяч рублей за неверные сведения о питьевой воде

Роспотребнадзор по результатам проверки качества бутилированной воды оштрафовал в Москве 19 организаций, включая супермаркеты «Перекрёсток» и сеть ресторанов McDonald's. По итогам проверки общая сумма штрафов составила 758 000 рублей.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий установлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологических требований к бутилированной воде: несоответствие санитарным требованиям питьевой бутилированной негазированной артезианской воды из кулера по микробиологическим показателям, отсутствие даты вскрытия на емкости и конечного срока использования бутилированной воды, отсутствие контроля за условиями хранения питьевой бутилированной воды при организации питьевого режима в организациях», - сообщает ведомство.

Специалисты установили, что негазированная Vittel и что газированная вода Perrier в ресторанах McDonald's «по содержанию гидрокарбонатов, сульфатов, кальция, магния, натрия не соответствовала информации, заявленной производителем на этикетке». Сумма административного штрафа составила 350 000 рублей. А АО «Торговый дом «Перекресток» оштрафовали на 300 тыс. рублей, так как в магазине продавалась минеральная вода «Ессентуки №17» с превышением содержания диоксида углерода, сульфатов», сообщили в московском управлении Роспотребнадзора.

Общая сумма штрафов по итогам проверки составила 758 000 рублей.