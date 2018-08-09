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В Орехово-Зуеве хотят построить альтернативную котельную
9 августа 2018, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из микрорайонов Орехово‑Зуева могут построить альтернативную котельную. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета, сообщили эксперты.
С 11 июня по 12 июля 8 тысяч жителей Орехово-Зуева остались без горячей воды. По информации Орехово-Зуевского информагентства, это произошло потому, что из-за несвоевременной оплаты за газ ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» с ТЭЦ-6 прекратили подавать тепловую энергию в три микрорайона города и на социальные объекты, передает сайт Подмосковье сегодня.
Что таких ошибок более не повторялось, хотят построить котельную.
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