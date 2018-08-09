В Зеленограде на торги выставлены два земельных участка

На торги выставлены 2 гектара земли. Планируется построить медицинский центр площадью до 28 тысяч кв. метров. Оба лота расположены в Зеленограде.

Второй лот представляет собой земельный участок площадью 0,3 гектара под торгово-складской комплекс. Площадь будущего строения не должна превышать 2 тысячи квадратных метров, как сообщает НСН.