В Москве скончался актер и режиссер Дмитрий Брусникин

Советский и российский актер и режиссер Дмитрий Брусникин скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщается в четверг на сайте Московского Художественного театра (МХТ им. А.П. Чехова).

Представители театра-студии МХТ поспешили выразить соболезнования родным и близким заслуженного артиста РФ. О причинах ухода из жизни знаменитого мастера сцены не сообщается. По неподтвержденной информации от анонимного источника, на который ссылаются СМИ, ранее режиссер посещал Боткинскую больницу в связи сердечной недостаточностью.

Актер и режиссер театра и кино, педагог и художественный руководитель московского театра «Практика» родился 17 ноября 1957 года в Потсдаме (ГДР), в семье военнослужащего. Работал в МХАТ, занимался преподавательской деятельностью в школе-студии при театре.

В сентябре 2009 года Дмитрию Брусникину присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».