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В ДНР не нашли «незаконно осужденных граждан РФ»
9 августа 2018, 20:01 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Верховный Суд Донецкой народной республики проверил сведения, изложенные «Новой газетой». Статья была опубликована 30 июля. И там говорилось о противозаконном содержании в местах лишения свободы семи граждан Российской Федерации. Журналист перечислил их фамилии. Высшая судебная инстанция ДНР проверила информацию, которую сообщило издание.
По результатам проверки было установлено что пять человек действительно граждане РФ. Российское гражданство еще двоих не установлено. Всем им был вынесен приговор в связи с тяжкими преступлениями, в число которых вошли убийства, разбой. Нарушений процессуальных норм при рассмотрении уголовных дел проверка не выявила. Суды проходили в открытом режиме. Подсудимым были предоставлены адвокаты.
Как удалось выяснить корреспонденту АН, случаи совершения преступлений гражданами Российской Федерации на территории ДНР не так и редки. Многие из них находятся в розыске, причем не только в Донецкой народной республике, но и в России. Причем инкриминируемые им статьи уголовного кодекса достаточно серьезные: разбой, нанесение тяжких телесных повреждений, контрабанда оружия и наркотиков.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
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