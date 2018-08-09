Владимир Путин поручил проработать налоговый вычет за занятие спортом
9 августа 2018, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин поручил проработать возможность налогового вычета за расходы на спорт. Как сообщается на сайте Кремля, правительство должно отчитаться об исполнении поручения президента до 10-го сентября.
Перечень поручений был утвержден по итогам совместного заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018», которое состоялось 20 июля.
Россиянам могут предоставить возможность налоговых вычетов тех сумм, которые были потрачены на услуги в физкультурно-оздоровительной сфере.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес