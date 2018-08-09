Владимир Путин поручил проработать налоговый вычет за занятие спортом

Владимир Путин поручил проработать возможность налогового вычета за расходы на спорт. Как сообщается на сайте Кремля, правительство должно отчитаться об исполнении поручения президента до 10-го сентября.

Перечень поручений был утвержден по итогам совместного заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018», которое состоялось 20 июля.

Россиянам могут предоставить возможность налоговых вычетов тех сумм, которые были потрачены на услуги в физкультурно-оздоровительной сфере.