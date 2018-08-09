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Опубликован список регионов с самым доступным бензином
9 августа 2018, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральная служба государственной статистики назвала регионы с самым дорогим и дешевым бензином. Разница в ценах между максимумом и минимумом в разных регионах на сегодняшний день превышает 30%.
По данным Росстата, лидером рейтинга является ЯНАО, где водители могут приобрести более 2 тысяч литров топлива в месяц. На втором месте - Москва, на третьем - Чукотский автономный округ: 1,6 тыс. и 1,599 тыс. литров соответственно.
Более 1 тысячи литров бензина смогут купить жители в Ненецком АО, Магаданской, Сахалинской, Мурманской и Московской областях, а также в Ханты-Мансийском АО, Камчатском крае, Санкт-Петербурге и Республике Саха.
Самым дорогим бензин оказался в Дагестане: здесь среднестатистический автовладелец может приобрести 457 литров. В число регионов, где один гражданин может купить менее 500 литров бензина, также вошли Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Алтайский край и Крым.
Отметим, что рейтинг составлялся на основе объема бензина марки Аи-92, который местный житель мог бы приобрести в середине июля текущего года на среднюю зарплату в своем регионе.
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