Крымчане требуют возмездия для поджигателя

Накануне прошли похороны крымчанки Александры КУЗЬМИНОЙ, которую ревнивый парень облил бензином и поджег на автозаправке в поселке Никита, пишут "Аргументы недели-Крым".

Ссора с тяжелыми последствиями произошла в конце июля. Девушка попала в больницу с ожогами 80% тела. Ее ввели в состояние искусственной комы, из которой крымчанка так и не вышла. Жертва рук ревнивца умерла 6 августа. Хоронили ее в родном городе – Джанкое.

С того момента, как широкой общественности стало известно о поджоге, и по сегодняшний день в социальных сетях активно обсуждают произошедшее. Посты по этой теме, опубликованные в разных крымских группах, набирают сотни комментариев. В основном пользователи осуждают парня и соболезнуют родным девушки. Некоторые даже предлагают ввести смертную казнь.

«Когда читаешь подобные «новости», приходит абсолютно ясное понимание, что по ряду статей УК без смертной казни не обойтись. Такой биомусор нужно тупо утилизировать», – пишет пользователь Александр ГЛУХОВ.

Другие считают, что человек, совершивший подобное преступление, должен быть полезен обществу. Так, некоторые предлагают сделать его донором органов.

«Смертная казнь в чистом виде – невыгодное дело. А вот донорство органов нуждающимся людям за такие нечеловеческие проступки – благое дело. Жалко девушку», – пишет человек с ником Rus Lan.

При этом не все разделяют критику и слова ненависти в сторону поджигателя. Например, девушка Лана ГОРОШКО пристыдила комментаторов: «Жестокие комменты жестоких людей, чем же вы все отличаетесь от этого чувака?».

Хейтеры добрались и до аккаунта поджигателя – Евгения БОНДАРУКА. Многие пишут о готовности устроить самосуд, если бы не полиция, под надзором которой находится подозреваемый. Появляются и редкие комментарии в защиту парня, однако вероятно, что авторы, скрывающиеся под фейковыми аккаунтами, являются «троллями» и просто выводят людей на эмоции.

Сам поджигатель не видел большую часть негатива на своей странице, так как в последний раз появлялся в социальных сетях 1 августа. Молодой человек тоже получил ожоги, однако сейчас идет на поправку.